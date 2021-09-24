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رئيس السلطة الفلسطينة يلقي كلمته امام الامم المتحدة مساء اليوم

رئيس السلطة الفلسطينة يلقي كلمته امام الامم المتحدة مساء اليوم
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

 يلقي رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، كلمة فلسطين، أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يضع فيها المجتمع الدولي في صورة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد أكد أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيزعج أعداء الشعب الفلسطيني.

وبين الأحمد أن هذا الخطاب سيكون عبارة عن سلسلة متفجرة من المواقف، سيؤكد فيها الرئيس على نقطة هامة وهي إما الدولة وإلا فسنكون في حل من كل شيء.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، د.نبيل أبو ردينة، إن خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيحمل مؤشرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما يجري مع الاحتلال الإسرائيلي ومع المجتمع الدولي مرورا بالإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن:" الخطاب سيكون مهما، وستكون الأمور شديدة الوضوح، وسيدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته".

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رئيس السلطة الفلسطينة يلقي كلمته امام الامم المتحدة مساء اليوم