السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

توجيه من الكاظمي بشأن الزوار الإيرانيين في منفذ زرباطية

توجيه من الكاظمي بشأن الزوار الإيرانيين في منفذ زرباطية
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن العديد من الزائرين الايرانيين المتواجدين داخل منفذ زرباطية في محافظة واسط الحدودية مع ايران.

العالم-العراق

وذكر بيان للهيئة، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يرافقه نائب رئيس الهيئة ومدير عام دائرة العمليات والخطط تفقدوا منفذ زرباطية الحدودي وتم إجراء جولة ميدانية في المنفذ للاطلاع على انسيابية العمل وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول لها".

وأضاف "كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع الدوائر العاملة للاستماع إلى احتياجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع عمل المنفذ من حيث رفع مستوى التبادل التجاري وضبط المخالفات بكافة أنواعها".

وأشار البيان الى ان "المحطة الأهم في الزيارة كانت هي الانتقال إلى الجانب الإيراني حسب توجيه رئيس الوزراء لمناقشة تواجد العديد من الزوار الإيرانيين داخل المنفذ وبعد استحصال موافقة الكاظمي تم الاتفاق على الاهتمام بهم وتسهيل أمرهم وفق القانون".

روابط ذات صلة

14 تشكيلا من الحشد الشعبي تشارك بحماية المراقد خلال الزيارة الاربعينية

اكثر من 30 الف زائر ايراني وصلوا العراق للمشاركة في الزيارة الاربعينية

الامن العراقي يباشر تطبيق خطة الزيارة الاربعينية

بالصور.. كربلاء المقدسة تستعد لاستقبال زوار الاربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول أمريكي سابق يقول إن الكيان  إلاسرائيلي سيختفي خلال 20 عاماً

خطيب زادة يتحدث عن لقاءات وزير الخارجية في اليوم الرابع لزيارته الى نيويورك

توجيه من الكاظمي بشأن الزوار الإيرانيين في منفذ زرباطية

ايران تدعو الامم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه اغتيال العلماء النوويين

مع الحدث احداث دول المغرب العربي والدور الامريكي

استهداف رتل دعم لوجستي للقوات الامريكية جنوبي العراق