توجيه من الكاظمي بشأن الزوار الإيرانيين في منفذ زرباطية

العالم-العراق

وذكر بيان للهيئة، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يرافقه نائب رئيس الهيئة ومدير عام دائرة العمليات والخطط تفقدوا منفذ زرباطية الحدودي وتم إجراء جولة ميدانية في المنفذ للاطلاع على انسيابية العمل وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول لها".

وأضاف "كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع الدوائر العاملة للاستماع إلى احتياجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع عمل المنفذ من حيث رفع مستوى التبادل التجاري وضبط المخالفات بكافة أنواعها".

وأشار البيان الى ان "المحطة الأهم في الزيارة كانت هي الانتقال إلى الجانب الإيراني حسب توجيه رئيس الوزراء لمناقشة تواجد العديد من الزوار الإيرانيين داخل المنفذ وبعد استحصال موافقة الكاظمي تم الاتفاق على الاهتمام بهم وتسهيل أمرهم وفق القانون".