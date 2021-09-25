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شاهد.. الامارات تدرج معارضيين سياسيين لقائمة الارهاب

السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

قامت الحكومة الاماراتية بنشر اسماء مواطنين اعتبرتهم ارهابيين للتعبير عن أرائهم ومطالباتهم بتغيير حقيقي للسياسة.

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