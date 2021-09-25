السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المستقيلون من "النهضة" التونسية يستعدون لتأسيس حزب جديد

المستقيلون من
السبت ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

يستعد القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة التونسية لتأسيس حزب جديد.

العالم-تونس

أفادت صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية اليوم السبت أن الحزب الجديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن أكثر من 100 قيادي في "النهضة" في بيان لهم استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.

ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

وقال البيان إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

6 أحزاب تونسية تعلن تأييدها لإجراءات "قيس سعيد" بشأن حصر السلطات

تونس وتنامي المعارضة مع تفرد سعيد بالسلطات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-09-2021

صنعاء: استمرار القرصنة على سفن الوقود يعكس الاستهتار الأممي

شاهد.. دعم القبة الحديدية دعم لـ"اسرائيل" وتجار السلاح

مظاهرة جديدة في فرنسا ضد التصاريح الصحية في باريس

لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي العراقيون وأدوا الفتنة.. وفضحوا حثالات البعث ومرتزقة الدولار السعودي الإماراتي

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطيني لن يسقط بالتقادم