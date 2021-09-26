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7 أسرى يواصلون إضرابهم رفضا للاعتقال الإداري

7 أسرى يواصلون إضرابهم رفضا للاعتقال الإداري
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

العالم-فلسطين

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس مضرب منذ 73 يومًا، مقداد القواسمي منذ 67 يومًا، علاء الأعرج منذ 49 يومًا، هشام أبو هواش منذ 41 يومًا، رايق بشارات منذ 36 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 33 يومًا.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعًا صحية صعبة، جراء نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن الأسير حسن شوكة (33 عامًا) من مدينة بيت لحم يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع تواليا.

وأفاد الأسير شوكة في رسالة له، بأن قراره خوض الإضراب عن الطعام جاء رفضًا لقرار الاحتلال بتحويله للاعتقال الإداري بدون تهمة.

وأشار إلى أنه يقبع حاليًّا في سجن "عوفر" بقسم العزل في زنزانة صغيرة لوحده يقدر مساحتها مترين في متر ونصف، ولا يتلقى أي علاج أو أدوية.

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