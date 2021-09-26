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غارات روسية على مواقع ميليشيا الجيش الوطني التابع لتركيا شمالي سوريا

غارات روسية على مواقع ميليشيا الجيش الوطني التابع لتركيا شمالي سوريا
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصدت فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا في محافظة حلب بالمضادات الأرضية للطائرات الحربية الروسية يوم السبت.

العالم - سوريا

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة، إن "الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر استهدف بالمضادات الأرضية طائرات حربية روسية خلال غارات شنتها على ريف حلب الشمالي اليوم".

وأضاف القائد العسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “أن الطائرات الحربية الروسية شنت أكثر من 20 غارة اليوم على مناطق ريفي حلب وإدلب، حيث تصدت المضادات الأرضية لها على قرب قريتي بصلحايا وجلبل في شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي”.

وتابع القائد العسكري:” كما قصفت الطائرات الروسية محيط قرية الرويحة ودارة عزة وباصوفان في ريف حلب الشمالي وأطراف قرية عين شيب والرويجة بريف إدلب”.

وتشهد مناطق ريفي حلب وادلب الخاضعة لسيطرة المعارضة تصعيداً كبيراً منذ بداية الشهر الجاري من خلال القصف الجوي والمدفعي وحشد القوات الحكومية السورية لقواتها في مناطق خطوط التماس.

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