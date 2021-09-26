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مؤتمر التطبيع في اربيل.. ادانات ورفض قاطع

مؤتمر التطبيع في اربيل.. ادانات ورفض قاطع
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

لاقى المؤتمر الذي عقد في محافظة اربيل شمالي العراق، والذي دعا المشاركون فيه الى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، استنكارا واستهجانا ورفضا قاطعا سياسيا وشعبيا، تجلى من خلال مواقف وبيانات حكومية وشعبية رافضة له وللمساس بثوابت الشعب العراقي في دعم القضية الفلسطينية.

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