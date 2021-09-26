كوريا الشمالية منفتحة على المحادثات مع جارتها الجنوبية

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إن بيان بيونغ يانغ وبيان الترحيب الجنوبي يوم السبت فهو الثاني في غضون يومين لكيم يو جونغ ، أخت كيم جونغ أون والمستشار الرئيسي.

وهو ما دعا بدوره يوم الجمعة سيئول إلى إنهاء "سياساتها العدائية" تجاه بيونغ يانغ بعد أن دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن إلى إنهاء رسمي لحالة الحرب مع كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب بين الكوريتين التي دامت ثلاث سنوات بين 1950-1953 بهدنة ، وليس معاهدة سلام ، وكانت كل من سيول وبيونغ يانغ من الناحية الفنية في حالة حرب منذ أكثر من نصف قرن.

هذا وقبلت كوريا الجنوبية عرض كوريا الشمالية يوم الأحد ، وقالت وزارة التوحيد إنها تتوقع مواكبة المحادثات بسرعة مع بيونغ يانغ ، بينما حثت على الحاجة إلى استئناف المحادثات بين البلدين.

وتستخدم كوريا الشمالية رغبة مون في المشاركة بين الكوريتين للضغط على سيول لإقناع إدارة بايدن بتخفيف العقوبات الصارمة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية أو تعليق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المشتركة، تمارين عسكرية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ ، قال كيم يو جونغ إنه لا يمكن عقد قمة بين الكوريتين بين كيم جونغ أون ومون "إلا عندما يتم ضمان الحياد وموقف احترام الآخر".

وأضافت "لا داعي لأن يضيع الشمال والجنوب الوقت في انتقاد بعضهما البعض والدخول في حرب كلامية".

وقالت كيم في تصريحات يوم السبت إنها لاحظت باهتمام الجدل المكثف في الجنوب حول إمكانية تجديد إعلان رسمي.

واختبرت كوريا الجنوبية بنجاح صاروخًا باليستيًا أطلق من الغواصات (SLBM) ، مما يجعلها واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة.

من ناحية أخرى ، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين هذا الشهر أحدهما صاروخ كروز بعيد المدى والآخر صاروخ باليستي قصير المدى.

والجدير بالذكر أن الاتصالات بين الشمال والجنوب قطعت إلى حد كبير بعد القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي في فبراير 2019 ، والتي انهارت بعد أن فشل الرئيس آنذاك دونالد ترامب وكيم جونغ أون في تسوية شروط الاتفاق. .