ميليشيا "الانتقالي" تصدر قرارا بمنع التظاهرات في سقطرى

العالم- اليمن

وقالت ما تسمى اللجنة الأمنية في سقطرى التابعة للمجلس الانتقالي، إنها قررت منع أي مظاهرة أو وقفة احتجاجية تقام في المحافظة إلا بموجب تصريح من الجهات الأمنية التابعة لها.

وتوعدت باتخاذ "الإجراءات الصارمة" وفقًا لقانون حالة الطوارئ.

وكان ميليشيا المجلس الانتقالي أعلنت منتصف سبتمبر الجاري حالة الطوارئ في جميع المحافظات الجنوبية، ودعا قواته إلى "الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة البلبلة والقلاقل"، وفق كلمة متلفزة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وجاء القرار عقب وقفة احتجاجية مخالفة لقرارات اللجنة الأمنية، التي اشترطت فيه على منضمي الوقفة الاحتجاجية في مكان يحدده المجلس الانتقالي، ولا تُرفع فيها أي شعارات معادية لتحالف العدوان السعودي .

وتشهد سقطرى تظاهرات أسبوعية ضد ميليشيا الانتقالي ومطالبة بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي.

ويعاني أرخبيل سقطرى من أزمات متراكمة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، في ظل غياب تام لحكومة المستقيل هادي وعبث المسلحين الذين استقدمتهم الإمارات من خارج المحافظة.

ومنذ السيطرة على الأرخبيل تتحدث تقارير عن شروع الإمارات في انشاء قواعد استخباراتية مع "اسرائيل" في الجزيرة فيما تقوم بنهب الجزيرة ونقل الطيور والاشجار النادرة الى ابوظبي ونهب الثروة السمكية.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.