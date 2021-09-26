إصابات واعتقال شقيقين بمواجهات مع الاحتلال شمال القدس

العالم ـ فلسطين

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، نقل أحدهم إلى مركز طبي قريب، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد وصالح ديوان من بلدة بيت اجزا.

وتركزت المواجهات قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل قريتي بيت إجزا وبدو عن القدس المحتلة، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين والمنازل.

واستفاقت بلدة بدو فجر وصباح اليوم الأحد على جريمة الاحتلال والتي أسفرت عن اغتيال ثلاثة شهداء هم: المجاهد القسامي المطارد أحمد زهران، بالإضافة إلى المجاهدين محمود حميدان وزكريا بدوان، بعد محاصرتهم في أحد الأماكن في قرية بيت عنان شمال غرب القدس.