شاهد: مهرجان ملتقى الثقافات في اللاذقية بحضور ايراني مميز

العالم - مراسلون

أكثر من عشرين دولة تشارك في مهرجان لقاء الحضارات في اللاذقية معلنة بذلك العودة إلى سوريا من بوابة الثقافة.

دول غربية وأخرى شرقية زينتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجناح الاكبر والذي شمل معرضآ للكتاب الايراني وآخر للترويج السياحي وجناحآ للمنتجات اليدوية الايرانية.



الفرق الفنية واللباس الفلكلوري للدول المشاركة حولت هذه التظاهرة الثقافية الى لوحة جميلة ذابت حضارات الأمم فيها لتعطي صورة جميلة من أرض الأبجدية اللاذقية إلى العالم كله مذكرة بدور سوريا الحيوي والذي كانت تتميز به ما قبل الحرب المفروضة عليها.



هي جولة بين عشرات الدول المشاركة في هذا اللقاء الحضاري الثقافي يقضيها الزائر ضمن الأجنحة المتعددة التي يراها السوريون نافذة مضيئة في نهاية نفق الحرب الطويلة التي عانت منها البلاد.

ضمن أجنحة الدول المشاركة جولة ثقافية غنية يقضيها الزائر لهذا الملتقى العالمي الذي يعيد سوريا الى مكانتها الثقافية الطبيعية الرائدة بعد غياب طوال سنين الازمة التي ألمت في البلاد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...