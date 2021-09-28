دمشق وعمّان تبحثان تنشيط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

العالم-سوريا

اليوم الأول لزيارة الوفد الحكومي السوري الى عمان والذي ضم وزراء الاقتصاد والزراعة والكهرباء والموارد المائية، انتهى على سلسلة من اتفاقيات وتفاهمات كشف عنها وزير الاقتصاد السوري سامر خليل في تصريح لـ«الوطن»، حيث بين أنه تم خلال الاجتماع في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين في عمان، مناقشة مواضيع أساسية تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقوائم المواد المتبادلة بينهما، موضحاً أنه وخلال اجتماعه بوزير النقل الأردني وجيه عزايزة، تم التوصل إلى اتفاق يسمح للشاحنات السورية بالمرور عبر الأراضي الأردنية محملة بالبضائع، ومن دون أن يتم تفريغها في سيارات أردنية.

من جهته بيّن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أن الاجتماعات الثنائية مع الجانب الأردني ناقشت برنامج وضع خط نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في الخدمة، وتم وضع جدول أعمال زمني ومادي لإنجاز الأعمال المطلوبة من الجانب السوري، والمتمثلة في إصلاح الخط الواصل من الحدود الأردنية إلى محطة الدير علي، لكون هذا الجزء هو فقط المتضرر، لأن المحور الممتد من الدير علي إلى الحدود اللبنانية جاهز.

وبيّن الزامل أنه تم تحديد اجتماع للفريق الفني من البلدين يوم الأحد القادم، لدراسة الجوانب الفنية في عمليات تجهيز الخط وعمليات الربط الكهربائي إضافة إلى مناقشة الرسوم التي تتقاضاها سورية لقاء مرور التيار الكهربائي والتي اتفق على أن يتم أخذها كمادة غاز لتشغيل محطات التوليد في سورية.

من جانبه لفت وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، إلى أنه وخلال المناقشات مع نظيره الأردني، جرى البحث في متابعة العمل بالاتفاقية الموقعة بين سورية والأردن بخصوص استثمار مياه نهر اليرموك وسد الوحدة، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المشكلة من وزارتي الموارد السورية والأردنية، وعقد اجتماع لهذه اللجنة خلال الأيام القادمة.

وبالتوازي أعلنت وزارة الداخلية الأردنية إعادة فتح الحدود مع سوريا عبر مركز «حدود جابر» اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن «إعادة فتح الحدود يهدف لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة».