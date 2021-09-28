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لبنان..  تجمع علماء جبل عامل يشجب مؤتمر الذل في اربيل

لبنان..  تجمع علماء جبل عامل يشجب مؤتمر الذل في اربيل
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

شجب تجمع علماء جبل عامل مؤتر الذل والعار الذي أقيم في مدينة أربيل العراقية، والذي سوق للتطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.

العالم_لبنان

وأكد التجمع اليوم الثلاثاء في بيان أن هذه الخطوة ساقطة وفاشلة، وقد ولدت ميته ولا قيمة فعلية لها، متوجها بالتحية إلى القيادات الرسمية والسياسية التي عبرت عن موقف الرفض لهذه الخطوة.
كما ووجه تحية إلى الموقف الشعبي والديني الرافض والمستنكر لكل أشكال التطبيع مع العدو، ويثني التجمع على إجراءات القضاء العراقي الشريف الذي جرم المطبعين. وإن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الوعي والمنعة لدى مكونات الشعب العراقي بكل أطيافه.
ورأى أن الشعب العراقي الأبي ثابت في دعمه لقضايا الأمة المحقة وعلى رأسها فلسطين وقضيتها العادلة.

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لبنان..  تجمع علماء جبل عامل يشجب مؤتمر الذل في اربيل

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