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الشيخ أحمد قبلان: "إسرائيل" شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة

الشيخ أحمد قبلان:
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "إسرائيل شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة، وسوريا رئة لبنان، والقدس وفلسطين حجر زاوية الحقوق الإقليمية، وأي حلف إقليمي فيه تل أبيب هو كارثة، ولن يكون بمأمن عن الكوارث والأزمات".

العالم_لبنان_احمد قبلان

وفي رسالة بمناسبة أربعين الامام الحسين، لفت قبلان الى "إن عزل لبنان ليس لصالح العرب ولا الخليج (الفارسي) ولا قضايا المنطقة، وأي عزل إضافي هو فشل عكسي، ولذلك نصيحتي أن تتعاملوا مع لبنان بعين الإخوة لا بعين واشنطن وتل أبيب، فلبنان منكم وفيكم، وواشنطن عينها دائما على مصالحها لا مصالحكم، فلا تتحولوا جزءا من خنق لبنان وترك إغاثته، ومن يربح لبنان يربح أكبر مفاصل المنطقة، وإغاثة لبنان في هذه الظروف التاريخية المريرة أكبر جائزة لمن يريد خير لبنان".

ودان قبلان بشدة "مؤتمر التطبيع الفاشل في أربيل"، وطالب "القوى العراقية باستئصاله من عقل ووعي الشعب العراقي الحر والأبي، ومعاقبة من يجرؤ على خيانة فلسطين والقدس وشعوب المنطقة".

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الشيخ أحمد قبلان: "إسرائيل" شر مطلق، ولا محل لها في خريطة المنطقة

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