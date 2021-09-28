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قتلى وجرحى جراء انفجارين في جرابلس بريف حلب (صور)

قتلى وجرحى جراء انفجارين في جرابلس بريف حلب (صور)
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

وقع انفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين في مدينة جرابلس بريف حلب شمالي سوريا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

العالم-سوريا

وأشارت وكالة "سانا" إلى "إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي"، لافتة إلى أن "الانفجارين أسفرا عن إصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا".

ونقلت عن مصادر محلية من المدينة قولها إن "انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين، إحداهما مزروعة بدراجة نارية قرب مجمع أبو عمر كوشان طريق النهر، وقعا في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، وإن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان، إضافة إلى إصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا، الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار".

من جهته أفاد ما يسمى "الائتلاف الوطني للمعارضة السورية" بمقتل اثنين وإصابة نحو 18 شخصا جراء انفجار قرب المجلس المحلي وآخر قرب أحد المطاعم في مدينة جرابلس.

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قتلى وجرحى جراء انفجارين في جرابلس بريف حلب (صور)

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