رغم تلقي جرعتين من اللقاح.. لماذا يصاب البعض بكورونا؟!

العالم - منوعات

وتحدث العدوى الخارقة عندما يكون الشخص قد تلقى جرعتين من اللقاح ويتم فحصه إيجابيا بفيروس كورونا، بغض النظر عن الأعراض.



لكن النبأ السار هو أن معظم حالات العدوى الخارقة عادة ما تؤدي إلى أعراض خفيفة أو دون أعراض على الإطلاق.

مما يعني أن اللقاحات تعمل بالضبط بما يفترض أن تفعله، حيث أنها تحمينا من الموت أو الأعراض الشديدة.

فبالنهاية لم يتم تصميم اللقاحات لحمايتنا ضد فيروس كورونا بشكل مطلق.



يمكن للأشخاص الذين يعانون من العدوى الخارقة أن يستمروا في نقل العدوى للآخرين.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم يمكن أن يكون لديهم مستويات عالية من الفيروس في الأنف، توازي المستويات لدى الأشخاص غير المطعمين.

ومع ذلك إذا أخذت اللقاح فستتخلص من الفيروس بشكل أسرع، مما يقلل من طول الفترة التي تكون فيها ناقلاً للعدوى.



إليك سبب حدوث حالات العدوى الخارقة..



نقص المناعة



تشير دراستان من المملكة المتحدة إلى أن المناعة التي نحصل عليها من لقاحات فيروس كورونا تتضاءل بمرور الوقت أي بعد حوالي أربعة إلى ستة أشهر.



وبينما يستمر متغير دلتا الأكثر عدوى في الانتشار، فإن ضعف المناعة سيؤدي إلى المزيد من الإصابات الخارقة.



على الأرجح سنحتاج إلى جرعات معززة حيث أن ضعف المناعة يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لجرعات معززة لزيادة حمايتنا، على الأقل خلال العامين المقبلين بينما يستمر الفيروس في الانتشار بمثل هذه المستويات العالية.



تم تصميم اللقاحات المعتمدة حاليًا على غرار السلالة الأصلية للفيروس، وليس متغير دلتا السائد حاليًا في معظم أنحاء العالم.

هذا التطابق غير الكامل بين اللقاح والفيروس يعني أن مستوى الحماية ضد دلتا سيكون أقل قليلاً.



مستوى التعرض للفيروس



من المحتمل أن يكون مستوى تعرضك للفيروس سببًا آخر للإصابة بالعدوى.

فإذا كنت قد تلقيت جرعتين من اللقاح وكان لديك اتصال مع حالة إيجابية، فمن المحتمل ألا تتنفس الكثير من الفيروس وبالتالي من غير المحتمل أن تصاب بعدوى مصحوبة بأعراض.

ولكن إذا كنت في نفس الغرفة مع وجود حالة إيجابية لفترة طويلة من الزمن، فقد تتنفس كمية هائلة من الفيروس، مما يجعل من الصعب على جهازك المناعي أن يقاوم.



قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نرى بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية يصابون بعدوى غير مسبوقة، لأنهم يتعرضون لأحمال فيروسية عالية.



هل يمكن للأطفال غير المطعمين أن يلعبوا دورًا؟



من غير الواضح ما إذا كان الأطفال يساهمون في حدوث عدوى غير مسبوقة.



لم تتم الموافقة على اللقاحات للأطفال الصغار حتى الآن - دون 12 عامًا - لذلك نرى حالات متزايدة في الأطفال مقارنة بكبار السن.

أشارت الدراسات المبكرة - قبل ظهور الدلتا - إلى أن الأطفال لم يساهموا بشكل كبير في انتقال العدوى.

ولكن هناك دراسات حديثة أجريت على السكان البالغين، حيث يكون فيروس دلتا هو الفيروس السائد، أن الأطفال قد يساهمون في انتقال العدوى.

يتطلب هذا مزيدًا من التحقيق ولكن من المحتمل أنه إذا كنت تعيش مع طفل وأصيب بفيروس كورونا فمن المحتمل أن تتعرض لساعات عديدة من اليوم للفيروس، وبالتالي ستتنفس كمية كبيرة من الفيروسات.

رب ضارة نافعة



من المحتمل أن تمنح العدوى الخارقة حماية إضافية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وتكون تقريبًا بمثابة جرعة معززة.

ليس لدينا بيانات واقعية حول هذا الأمر حتى الآن ولكن ليس من المستبعد أن تكون هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام المناعة لدينا.

ستعيد العدوى تعريض الجهاز المناعي لبروتينات الفيروس المرتفعة وتعزز الأجسام المضادة ضد هذا الارتفاع المفاجئ.

نظرًا لأن فيروس كورونا أصبح مرضًا متوطنًا أي بمعنى أنه سيبقى مع البشر، فسنحتاج إلى مراقبة التفاعل بين اللقاحات والفيروس باستمرار.

قد يبدأ الفيروس في التلاشي ولكن من الممكن أيضًا أن يتطور باستمرار ويتجنب اللقاحات تمامًا مثل الأنفلونزا.