الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ممثل نظام أفغانستان السابق بالأمم المتحدة يتخلى عن خطابه في الجمعية العامة

ممثل نظام أفغانستان السابق بالأمم المتحدة يتخلى عن خطابه في الجمعية العامة
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الممثل الدائم للنظام الأفغاني السابق في الأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زى تخليه عن خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حفاظا على مقعد كابول بالأمم المتحدة ومصالحها الوطنية.

العالم - افغانستان

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أنه كان من المقرر أن يلقي إسحاق زي خطابا في الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة أمس، لكنه تراجع.

وقالت بعثة أفغانستان في الأمم المتحدة - في تغريدة على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، إنها ستواصل العمل مع مجلس الأمن الدولي؛ للحفاظ على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة.

وقال عضو المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين - في وقت سابق - إن من حقهم المشاركة في الأمم المتحدة، وانتقد قرار استبعادهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.

روابط ذات صلة

وزير دفاع افغانستان يهاجم مسلحين منضمين حديثا لطالبان بعد انتهاكات عنيفة

من يمثل أفغانستان بالأمم المتحدة اثر سيطرة 'طالبان' على البلاد؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أربيل تكشف تفاصيل جديدة عن مؤتمر التطبيع

وزارة الأمن الإيرانية تعلن تدمير مجموعة إرهابية

حماس تحذر من 'انفجار جديد' بوجه الاحتلال

مثول 'قادة البنتاغون' أمام الكونغرس لقضية أفغانستان!

ممثل نظام أفغانستان السابق بالأمم المتحدة يتخلى عن خطابه في الجمعية العامة

الاتحاد الأوروبي يفتح ملف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان