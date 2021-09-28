المفوضية العراقية تكشف نسبة البطاقات المتبقية في الإقتراع الخاص وتعلن عطلة الانتخابات

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل {للفرات نيوز} ان "جميع الادوات والامور اللوجستية جاهزة في يوم التصويت الخاص".

واوضح "افراد القوات الامنية تسلموا بطاقاتهم البايومترية، و٥% منهم فقط لم يتسلموها حتى الان".

واعلن جميل "ستكون ايام الانتخابات عطلة رسمية الجمعة "التصويت الخاص" والسبت، والأحد "الاقتراع العام".

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان عدد البطاقات الانتخابية غير المستلمة هي مليونين و663 الفاً و675 بطاقة.

وكانت الحكومة، قررت تخصيص مكافأة مالية لكل ناخب يتسلم بطاقته الانتخابية في خطوة لحث المواطنين على تسلمها قبيل انطلاق الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وذكر مصدر حكومي "للفرات نيوز" ان "المكافأة تتراوح بين 10 الآف الى 15 دينار وتدفع عن طريق كارت موبايل عبر شركات الاتصالات".