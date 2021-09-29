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أكثر من 20 ولاية في المقاطعات الصناعية فی الصین تعاني من انقطاع الكهرباء

أكثر من 20 ولاية في المقاطعات الصناعية فی الصین تعاني من انقطاع الكهرباء
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع China Macro Economy بأن 3 مقاطعات شمال شرق الصين شهدت انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي، وسط تقارير عن نقص في مخزونات حوامل الطاقة وفي مقدمتها الفحم لتشغيل محطات التوليد.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشار الموقع إلى أن "الفحم الحراري نادر جدا لدرجة أن (الناس) يكافحون لمجرد إبقاء الأضواء منارة، والبعض يفشل حتى في ذلك".

ونقل عن لشركة "سينلينك" للأوراق المالية قولها إن "إجمالي مخزون الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء والذي تحتفظ به المجموعات الست الكبرى لتوليد الطاقة في البلاد 11.31 مليون طن فقط وهو ما يعد قادرا على تلبية الطلب لفترة لا تتجاوز 15 يوما".

ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية صينية قولها إن "أكثر من 20 من أصل 31 ولاية في المقاطعات الصناعية قد نفذت تدابير تقنين الكهرباء في الأسابيع الأخيرة، مما أثار انزعاجا واسع النطاق بين السكان".

وأشار إلى أن "بعض إشارات المرور في شنيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينغ، توقفت فجأة عن العمل يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى ازدحامات سير شديدة".

وأضاف أن "نقص الطاقة أثر على المصانع والمصنعين في جميع أنحاء البلاد، الذين اضطر العديد منهم إلى الحد من الإنتاج أو وقفه في الأسابيع الأخيرة".

ولفت إلى أن "أزمة إمدادات الطاقة التي أصبحت حرجة في الأيام الأخيرة، تهدد شبكات الكهرباء بأكملها، ودفعت المحللين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين لهذا العام".

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