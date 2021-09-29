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السيسي لمستشار بايدن: لن نقبل المساس بمصالحنا المائية

السيسي لمستشار بايدن: لن نقبل المساس بمصالحنا المائية
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

العالم- مصر

وخلال لقائه مع وفد من مجلس الأمن القومي الأميركي، الذي يضم جيك سوليفان وبريت ماكجورك وأريانا برينجورت وجوشوا هاريس، بحث الرئيس السيسي مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة.

وأكد السيسي مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية.

وحول القضية الفلسطينية، قال السيسي أن حل القضية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير واقع المنطقة بأسرها للأفضل.

وشدد الرئيس المصري على الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا ، كما شدد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021.

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