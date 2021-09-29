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أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين

أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

بدعوة من خارجية النظام البحريني، يتوجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، غدا الخميس، إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للمملكة.

العالم- البحرين

وسيفتتح وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويائير لابيد، سفارة كيان الاحتلال في المنامة، كما من المتوقع أن يوقع قائمة بالاتفاقيات مع الموفد الصهيوني.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تدشين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، غداً الخميس، خط الرحلات الجوية بينهما.

ووقع الكيان الاسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار اتفاقيات تطبع الذل في طعنة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ولحقت بهما المغرب والسودان.

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