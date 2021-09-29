الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت

رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، الى مطار بيروت الدولي، بزيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء غد الخميس.

العالم- الأردن

وكان في استقبال الخصاونة والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.

وبعد وصول الوفد عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر اقامته.

وسيستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان غدا صباحا باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك، على أن يزور لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

روابط ذات صلة

معبر نصيب.. صمود سوريا يؤتي ثماره ازدهارا سياسيا واقتصاديا

الأردن يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح معبر جابر مع سوريا

واشنطن ترحب بإعلان الأردن استئناف الرحلات مع سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. مجلس الوزراء يشكل وفدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

مقتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في مأرب

إحذروا من عدم معالجة الزكام

إجراءات جديدة ضد المدرجين على 'قائمة الإرهاب' المصرية

رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت

الكبد الدهني.. المخاطر وطريقة الوقاية