رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت

العالم- الأردن

وكان في استقبال الخصاونة والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والسفير الأردني في لبنان وليد الحديد

ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردني وفد وزاري يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلي.



وبعد وصول الوفد عقد لقاء بين ميقاتي والخصاونة في قاعة كبار الزوار في المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردني إلى مقر اقامته.



وسيستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان غدا صباحا باجتماع مع ميقاتي في السراي الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافي مشترك، على أن يزور لاحقا الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.