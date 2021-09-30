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الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة

الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت الصين مؤخرا عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة، مخصصة للنقل الجوي.

العالم - علوم و تكنولوجيا

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية أن طائرة "ايهانغ VT-30" الذكية ذاتية القيادة خرجت إلى الأضواء في 27 سبتمبر الجاري بمدينة تشوهاي جنوبي الصين، وهي طائرة مصممة للنقل الجوي بين المدن.

وتعتمد الطائرة على هيكل جناح مركب، مع 8 مراوح وزوج من الأجنحة الثابتة موزعة على كلا الجانبين، ومروحة دفع في الذيل، وهي طائرة تتسع لراكبين.

ووفقا للتقارير، يقدر مدى ملاحة الطائرة 300 كيلومتر، ويمكن للبطارية العمل لـ 100 دقيقة من الملاحة المتواصلة، مما يوفر طيرانا آمنا وذكيا وإدارة الكتلة وأقل ضوضاء.

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