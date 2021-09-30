جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد علاء زيود

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي في مسيرة ضخمة للسيارات قبل أن تصل إلى مسقط رأس الشهيد في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وردد المشاركون في مسيرة التشييع هتافات تدعو فصائل المقاومة والأجنحة العسكرية للرد السريع على جريمة قتل الشهيد زيود، وبالثأر لدماء الشهداء كافة.

وألقيت على هامش مراسم التشييع العديد من الكلمات للقوى وفعاليات ومؤسسات مدينة جنين، شدد المتحدثون خلالها على أن اغتيال المقاومين يؤجج روح المقاومة ويؤسس لمرحلة جديدة من مجابهة الاحتلال.

وأكدوا أن جنين بمخيمها وقراها ستبقى حلقة في حلق العدو وكابوسا يلاحق الجنود.

كما أكد والد الشهيد زيود بأنه فخور وعائلته بصنيع نجله علاء، وأن علاء لطالما تمنى الشهادة وسعى إليها.

كما شدد والد الشهيد أن الاحتلال لا يحتاج أي مبرر كي يغتال ويقتل الشبان الفلسطينيين الأمر الذي يتطلب من الكل مواجهة هذا المحتل بكل وسائل المقاومة وفي مقدمتها المسلحة لإجباره على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، الشاب علاء ناصر زيود (22 عاما) من بلدة السيلة الحارثية خلال صده لقوة احتلالية خاصة داهمت بلدة برقين واشتبك معها مباشرةً قبل أن يصاب ومن ثم يعلن لاحقا عن استشهاده.

ويأتي ارتقاء الشاب زيود بعد أيام من استشهاد الشهيد أسامة صبح الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، بالتزامن مع استشهاد ثلاثة مقاومين بالقدس.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في عمليات المقاومة وإطلاق الرصاص تجاه جنود الاحتلال بعد سنوات من محاولات وأدها.