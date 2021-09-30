شاهد: الشارع السوداني يثور.. وهذه مطالبه؟

العالم- خاص بالعالم

الجناح المدني الذي نفد صبره او كاد، قرر الخروج الى الشوارع مجددا لتذكير العسكر بوعود نقل السلطة. فقد خرجت مظاهرات تطالب بتأسيس حكم مدني، وباستكمال إرساء المؤسسات الدستورية.

هذه المظاهرات -التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير- شارك فيها خمسة وثمانون كيانا يضم لجان مقاومة وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني، وخرجت في العاصمة الخرطوم، وكسلا ونيالا في دارفور والسليم.

في الخرطوم بينما شدد المتظاهرون على رفض الانقلابات العسكرية، وضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية. رفعوا لافتات تطالب بتكوين مجلس تشريعي ثوري، ومحكمة دستورية، وبهيكلة القوات النظامية، وإصلاح المنظومة العدلية.

كما اعرب المتظاهرون عن دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في البلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

في هذه الاثناء، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزامه التام بدعم التحول الديمقراطي وإنجاح الانتقال وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة رغم انه قد قال قبل أيام إن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته.

وقد سبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، البرهان في محاولة امتصاص الوضع المتازم عندما أكد ضرورة توسيع قاعدة الفترة الانتقالية في البلاد لتستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديمقراطية.

فهل تصريحات العسكر تستطيع ان تمتص غضب الشارع هذه المرة ام ان الامور مرشحة لتطورات اخرى؟