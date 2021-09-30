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مجلس الأمن الدولي يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في ليبيا
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 يناير 2022.

العالم - ليبيا

وقدمت بريطانيا وأيرلندا الشمالية، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى سبتمبر 2022، لأن الحالة في ليبيا لا تزال "تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، وفق مشروع القرار.

ويطالب مشروع القرار بأن "تتولى البعثة تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع، والمساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها الحكومة الليبية فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

كذلك يكون من مهمة البعثة "دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع"، حسب مشروع القرار.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، منتصف سبتمبر الجاري، قرارا بتمديد ولاية "أونسميل" لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى اتفاق لتجنب تعطيل عمل البعثة.

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مجلس الأمن الدولي يمدد بالإجماع مهمة البعثة الأممية في ليبيا

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