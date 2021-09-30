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كوريا الشمالية: أجرينا تجربة على صاروخ مضاد للطائرات

كوريا الشمالية: أجرينا تجربة على صاروخ مضاد للطائرات
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أجرت تجربة على صاروخ مضاد للطائرات، بعد أيام قليلة من تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز "هواسونغ - 8".

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن بيونغ يونغ أجرت تجربة على صاروخ مضاد للطائرات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في أعقاب رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه غطاء للعداء".

واتهم الزعيم الكوري الشمالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة عدائية ضد بلاده، على الرغم من أن حكومة بايدن عرضت مرارا لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة.

هذا وتوقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد فشل قمة هانوي في فبراير 2019.

وطالبت واشنطن بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أكثر حسما للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما أشارت كوريا الشمالية بدورها إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء على الإطلاق ردا على خطواتها التطوعية نحو نزع السلاح النووي. كما فشلت مفاوضات العمل الوحيدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد بالعام المنصرم.

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كوريا الشمالية: أجرينا تجربة على صاروخ مضاد للطائرات

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