سوريا.. قوات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بإنزال جوي جنوب الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعة من قوات الاحتلال الأمريكية نفذت إنزالا من طائرة حوامة خلال الساعات الماضية في قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي وخطفوا شخصا من منزله بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” واقتادوه إلى مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمدينة الشدادي.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية وتخطف خلالها مدنيين بحجج وذرائع مختلفة وتقتادهم إلى قواعد احتلالها وتدمر في كثير من الأحيان المنازل التي تقتحمها بعد خطف أصحابها.