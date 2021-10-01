الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. قوات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بإنزال جوي جنوب الحسكة

سوريا.. قوات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بإنزال جوي جنوب الحسكة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

خطفت قوات الاحتلال الأمريكي شخصاً من قرية الدشيشة بإنزال جوي من مروحية عسكرية واقتادته إلى قاعدتها غير الشرعية في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعة من قوات الاحتلال الأمريكية نفذت إنزالا من طائرة حوامة خلال الساعات الماضية في قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي وخطفوا شخصا من منزله بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” واقتادوه إلى مقر القاعدة الأمريكية غير الشرعية بمدينة الشدادي.

وتنفذ قوات الاحتلال الأمريكي عمليات إنزال جوي بشكل متكرر في المناطق التي تحتلها بالتعاون مع ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية وتخطف خلالها مدنيين بحجج وذرائع مختلفة وتقتادهم إلى قواعد احتلالها وتدمر في كثير من الأحيان المنازل التي تقتحمها بعد خطف أصحابها.

روابط ذات صلة

رصد تحركات عسكرية نشطة للاحتلال الامريكي بريف الحسكة + فيديو

ميليشيا 'قسد' تختطف 15 مدرساً من إحدى مدارس القامشلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. قوات الاحتلال الأمريكي تخطف شخصاً بإنزال جوي جنوب الحسكة

وزير الخارجية الايراني يعزي برحيل عقيلة الامام موسى الصدر

محكمة أمريكية تدعم سياسات بايدن بشأن طرد عائلات المهاجرين

البنتاغون يزعم تصفية قيادي بارز في "القاعدة" بضربة في سوريا

الحكومة المصرية تصدر قراراً بشأن من يرفضون تلقي لقاح كورونا

كوريا الشمالية: أجرينا تجربة على صاروخ مضاد للطائرات