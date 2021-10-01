عضو ائتلاف دولة القانون في العراق: الاسرائيليون يتجولون في منطقة كردستان

العالم - العراق

وقال عضو الائتلاف جاسم البياتي في تصريح لوكالة "المعلومة" إن “الاسرائيليين يتجولون في كردستان ولديهم تبادل تجاري ونفطي مع الاكراد في الاقليم وعلاقتهم وطيدة جداً وليس من المعقول لم يكن لديهم علم بالمؤتمر”.

وأضاف، أن “شخصا سياسيا غير مرغوب به اذا ما دخل الى الاقليم يتم اعتقاله فوراً، من قبل السلطات فكيف لا تعلم بهكذا تنظيم”.

وأشار الى أن “الشعب رفض التطبيع دائما وليس الان وهو من الخطوط الحمراء التي لا نستطيع تجاوزها لا الان والا في المستقبل”.

وأثار مؤتمر أربيل موجة غضب واستنكار شعبية وسياسية، ضد منطقة كردستان بعد دعوة زعماء قبائل عراقيين بارزين لأول مرة علانية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.