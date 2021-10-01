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عضو ائتلاف دولة القانون في العراق: الاسرائيليون يتجولون في منطقة كردستان

عضو ائتلاف دولة القانون في العراق: الاسرائيليون يتجولون في منطقة كردستان
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، الخميس، إن حكومة منطقة كردستان لديها علاقات تجارية ونفطية مع الكيان الصهيوني، ومن ثم فهي تعلم بموضوع مؤتمر التطبيع.

العالم - العراق

وقال عضو الائتلاف جاسم البياتي في تصريح لوكالة "المعلومة" إن “الاسرائيليين يتجولون في كردستان ولديهم تبادل تجاري ونفطي مع الاكراد في الاقليم وعلاقتهم وطيدة جداً وليس من المعقول لم يكن لديهم علم بالمؤتمر”.

وأضاف، أن “شخصا سياسيا غير مرغوب به اذا ما دخل الى الاقليم يتم اعتقاله فوراً، من قبل السلطات فكيف لا تعلم بهكذا تنظيم”.

وأشار الى أن “الشعب رفض التطبيع دائما وليس الان وهو من الخطوط الحمراء التي لا نستطيع تجاوزها لا الان والا في المستقبل”.

وأثار مؤتمر أربيل موجة غضب واستنكار شعبية وسياسية، ضد منطقة كردستان بعد دعوة زعماء قبائل عراقيين بارزين لأول مرة علانية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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عضو ائتلاف دولة القانون في العراق: الاسرائيليون يتجولون في منطقة كردستان

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