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انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" للقوة البرية في الجيش الإيراني شمال غربي البلاد

انطلاق مناورات
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت مناورات "فاتحو خيبر" للقوة البرية في الجيش الإيراني صباح اليوم الجمعة شمال غربي البلاد .

العالم - ايران

وكان قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري قد اعلن بان عددا من وحدات هذه القوة ستجري يوم الجمعة مناورات في منطقة شمال غرب البلاد.

وقال العميد حيدري ان مناورات "فاتحو خيبر" ستنطلق بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

واضاف: ان هذه المناورات تقام في هذه المنطقة بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة.

واوضح بان مناورات القوات المسلحة في هذه المنطقة ومختلف مناطق البلاد الاخرى تجري وفق تخطيط دقيق وبناء على برنامج تقويمي بهدف اختبار الاسلحة والمعدات وتقييم القدرات القتالية للقوات المسلحة في اي منطقة في البلاد وحدودها.

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