صحة المعارض السعودي المعتقل سلمان العودة في خطر

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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع هذا الطلب بنشر تغريدات تحت وسم سلمان العودة.

وجاء في تغريدة "نون بوست":"لم يمض الكثير على فقده للسمع، منظمة العفو الدولية: صحة الداعية سلمان_العودة في تدهور ولا يمكن السكوت عن ذلك أكثر".

وكتب ابومحمد اليمني:"الحرية لسلمان العودة وكل القابعين في السجون السعودية بدون محاكمة وبدون اي أدلة تثبت إدانتهم في أي قضية كانت صغيرة او كبيرة".

وغرد د.عبد الله العودة:"هيهات ياصاحبي آسى على زمنٍ… ساد العبيد به واقتيدَ أحرارُ".

اما قبطان الاندلس فغرد كاتباً:"تم اعتقال العودة بسبب كلمة (اللهم ألف بين قلوبهم) وتمت الألفة بينهم ولكن ضل هو في المعتقل؟".