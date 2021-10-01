طهران : استقبال المنامة لوزير خارجية "اسرائيل" لن يضفي الشرعية عليها  

العالم - ايران

وفي تعليق له اليوم (الجمعة) على زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني الى البحرين، ذكّر خطيب زاده بالموقف المهين للسلطات البحرينية المتمثل في الإعلان عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأي تمهيد من أجل ترسيخ الوجود الإسرائيلي المدمر في المنطقة، يأتي في سياق افتعال التوترات وتفاقم حالة انعدام الأمن فيها.

واعرب خطيب زاده عن أسفه لتجاهل حكام البحرين الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا بحق الشعب الفلسطيني المضطهد والصامد في نفس الوقت، مؤكدا أن "مثل هذه الإجراءات تؤدي الى اضفاء مزيد من الشرعنة على الكيان الصهيوني ولن تؤثر على الأهداف الفلسطينية المتمثلة في تحرير القدس الشريف باعتباره القبلة الأولى لمسلمي العالم".

واعتبر هذا الموقف بأنه يشكل وصمة عار لن تمحى أبدا عن جبين السلطات البحرينية وصرح: "ان شعوب المنطقة ستبقى على معارضة عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني".

يذكر، ان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وصل إلى البحرين أمس (الخميس).