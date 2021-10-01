الاحتلال يقرر بهدم منزل عائلة اسير فلسطيني خلال ايام

العالم-فلسطين

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, إن قوات الاحتلال أمهلت عائلة الأسير المصاب الزرعيني ثلاثة أيام لإخلاء المنزل بالكامل؛ تمهيدا لهدمه بعد أن كان المنزل مسرحا لاشتباك مسلح أوقع إصابتين بوحدة دوفدوفان قبل أيام خلال كمين لقتل خلية لكتائب القسام باءت بالفشل.

وأصيب خلال الاشتباك صاحب المنزل الزرعيني، وهو ناشط في حركة حماس حيث لا يزال في العناية المركزة تحت التخدير في مستشفى هلل يافي داخل أراضي الـ48.

ونشرت صحيفة معاريف تفاصيل عن الكمين الذي وقع في منزل الزرعيني، حيث أشارت إلى أن جنود الاحتلال داهموا المنزل لاعتقال خلية من ثلاثة مطلوبين كان يؤويهم الزرعيني، وحين اقتحموا المنزل كمن أحدهم في الباب الخلفي لجزء خارجي للمنزل وأمطر الجنود بالرصاص من الخلف ما أوقع إصابات صعبة بينهم.

وشنت قوات الاحتلال بعد ذلك حملة واسعة في الجبال لملاحقة المقاومين في حين ارتقى شهيدان في البلدة خلال المواجهات القوية، واعتقل الزرعيني جريحا من مكان الاشتباك.