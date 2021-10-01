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البحرين ترفض الصهاينة.. وصمة عار أبدية تلاحق آل خليفة

البحرين ترفض الصهاينة.. وصمة عار أبدية تلاحق آل خليفة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

في ظل مظاهرات مناهضة للتطبيع افتتح وزير خارجية الكيان الاسرائيلي يائير لبيد يوم أمس الخميس سفارة لتل أبيب في المنامة، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة واصفا اللقاء بـ"التاريخي" في وقت شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على النظام البحريني، واصفين تطبيع آل خليفة واستضافتهم الصهاينة في المنامة بـ"الخيانة التاريخية" و وصمة عار أبدية لن تزول مع الزمن.

العالم – نبض السوشيال

ووصلت وسوم #البحرين_ترفض_الصهاينه #بحرينيون_ضد_التطبيع الى الترند الاول في البحرين في حين عمت البلاد مظاهرات رافضة للتطبيع، جاء ذلك في وقت التقى فيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بوزير خارجية الاحتلال الذي مدح الملك ووصف لقاءه بـ"التاريخي الحميم المفعم بالأمل".

وقال الناشطون البحرينيون على مواقع التواصل أنهم بريئون مما يفعله النظام من تطبيع واتفاقات مع الكيان الاسرائيلي، معربين عن تمسكهم بقضية العرب والمسلمين القضية الفلسطينية ونبذهم للتطبيع المذل مع الكيان الاسرائيلي.

"فاطمه" قالت:

" تعساً وتباً ومقتاً لكم ، غير مرحب بكم " #البحرين_ترفض_الصهاينة

"يوسف الجمري" علق قائلا:

البحرينيون يتظاهرون الآن تنديدا بافتتاح سفارة لكيان العدو الاسرائيلي في المنامة وزيارة وزير خارجية الكيان #البحرين_ترفض_الصهاينة

علم الصهاينة على حاويات النفايات:

ونشر البحرينيون صورا تظهر علم الاحتلال الاسرائيلي معلقا على حاويات النفايات في العاصمة البحرينية المنامة في رفض شعبي للتطبيع.

"(حساب جديد)ايمان بوكمال" قالت:

نرفض تواجد قتلة الشعب الفلسطيني على أرض البحرين #البحرين_ترفض_الصهاينة

"فاطمه" نشرت صور اغتيال الشهيد محمد الدرة وقالت:

" عدانـا الخِيـر لو ننسـى " #البحرين_ترفض_الصهاينة

البحرينيون أبا عن جد يرفضون التطبيع:

ونشر أغلب المغردين البحارنة صورا قديمة حيث تعهد فيها أجدادهم بأن يفدوا فلسطين والمسلمين بأرواحهم.

"﮼الشّهركانِي" خاطب حكام البحرين بالقول:

تَصهنوا بعيدًا عَن هُنا

"فاطمه" قالت:

" وما بدّلنا عن فلسطيِـن " #البحرين_ترفض_الصهاينة

"yousif alkhaja" قال:

لا آهلا ولا سهلا بالقتله #البحرين_ترفض_الصهاينة #بحرينيون_ضد_التطبيع #فلسطين_قضية_الشرفاء

"إبراهيم الشيخ" أكد قائلا:

على فكرة؛ ليست #البحرين_ترفض_الصهاينة فحسب، بل حتى البر والبحر والشجر والهواء والضمير والإنسانية والأخلاق، واحتمال الجماد يلحقهم. لا يمكن للقاتل أن يتجمّل ويصبح حمامة سلامة، ولو صبغوه بأطنان من مكياج #التطبيع البائس!

إهانة اسرائيلية:

"د.صالح النعامي" أشار الى ان

"تمي نيسا، مستشارة وزير الخارجية الصهيوني لبيد وجهت إهانة مدوية لولي عهد البحرين بعد اسقبال البحرين لبيد استقبال الفاتحين نشرت صورة لقائها به وكتبت فوق الصورة ساخرة منه: "مهتمة أن أعرف من مصدر أول: كم يدفع ولي عهد ضريبة على كل متر مربع في قصره" تهافت القوم فتلقوا الإهانات".

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