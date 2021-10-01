غضب مواقع التواصل ضد رقص يهودي في المسجد الابراهيمي

العالم - هاشتاغ

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات وانتقادات غاضبة لهذه الانتهاكات حيث كتب جهاد حلّس:"لمن يهمه الأمر !! في مشهد تقشعر له الأبدان، قام قطعان المستوطنين باقتحام المسجد الابراهيمي ثاني أهم وأقدم مسجد فلسطيني بعد الأقصى، وقاموا بطرد المسلمين منه، وتدنيسه، والرقص فيه على أنغام الموسيقى الصاخبة !! حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارحم ضعف المسلمين وذلهم وهوانهم!".

وغرد ياسر الزعاترة:"ليلا؛ دنّس مئات من المستوطنين، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأقاموا طقوسهم بمناسبة ما يسمّونه عيد "العرش". تماما مثل القدس؛ تعاني الخليل ومسجدها من وطأة التهويد؛ وهذا جزء من كوارث "اتفاق أوسلو" الذي منح الغزاة أرخص احتلال في التاريخ".

اما "الفلسطيني اسلام" فغرد كاتباً:"هذا ما يحدث في المسجد الإبراهيمي، ليست سوى لوحة عار تلاحقنا، ووخزة ألم في قلوبنا ولعلها تكون نذير صحوة لنا.. فمتى تركنا لهم الأقصى ليسرحوا ويمرحوا فيه دون رقيب ولا حسيب انتقلت هذه اللوحة المشؤومة لأقصانا".

وغرد خالد صافي:"هذه المرة من داخل الحرم الإبراهيمي في #الخليل مستوطنون يقيمون حفلا توراتيا ويرقصون ويدنسون حرمة المسجد أين المسلمون؟".