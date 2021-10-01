بأيدينا سقطت.. حرب المسيرات قد بدأت

العالم - نبض السوشيال

ووصل وسم #بايدينا_سقطت الى الترند الاول لبنان، كذلك عبارات "المقاومة الاسلامية" و"الاسلحة المناسبة" كانت الاكثر تداولا حيث عبر اللبنانيون عن فخرهم بما قامت به المقاومة وشددوا على ان سلاح المقاومة هو درع الوطن الذي لايمكن المساومة عليه.

"حُسـيْنٰ ‏‏‏‏‏????☫‏‏" غرد قائلا:

| أسقُطت كمَا أُسقطَت هيبَة إسرائيل في مَريمين ٢٠٠٦ #بأيدينا_سقطت

حساب "Emmy" قال:

بوركت جهودكم ايها الأبطال #بأيدينا_سقطت

"Fatima Ahmad" قالت:

أُسقِطَت و ليسَ هذا بجديد، لطالما أسقطنا إسرائيل قبلَ مسيَّراتِها

"فاطمة" غردت:

ليست مجرّد طائرة "أُسقِطت"، بل هي عبارة عن جهد ومراقبة وترقّب من الحدود مع فلسطين حتّى ياطر #بأيدينا_سقطت

اسقاط المسيرة سالمة انجاز للمقاومة:

وراى الناشطون في اسقاط مسيرة الكيان الاسرائيلي انجازا جديدا للمقاومة وهو ما تناقلته ايضا الصحافة الاسرائيلية.

"هدى قازان" قالت:

وسائل إعلام إسرائيلية: يمكن القول إنّها مرحلة إضافية من حرب المسيرات. #بأيدينا_سقطت

"rania22" غردت:

وسائل إعلام إسرائيلية: إنزال المسيرة سالمة #بأيدينا_سقطت

"Jana Jaber" قالت:

وسائل إعلام إسرائيلية: إسقاط المسيرة العسكرية سالمة يعد نوعاً من الإنجاز لحزب الله. الحمد لله... #بأيدينا_سقطت

اسلحة المقاومة هي من كسرت الحصار وحفظت كرامة لبنان:

"fadi jouni" غرد قائلا:

#الاسلحة_المناسبة أصابت بطون عملاء الصهاينة وجماعة الحياد اكثر ما اصابت طائرة الصهاينة.. #موتوا_بغيظكم انها الاسلحة التي رفعت الحصار وحمت الارض والبحار وجاء بالعزة والكرامة