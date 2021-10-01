تجمع العلماء: يطالب الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لضمان حق لبنان بمياهه الإقليمية

العالم- لبنان

وجاء في بيان الذي صدر اليوم الجمعة بعد اجتماع لتجمع ان الأوضاع المستجدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة في البلوك رقم 9 يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات سريعة لجهة إقرار التعديلات على المرسوم رقم (6433) وتوقيع الرئيسين عون وميقاتي له وإرساله إلى الأمم المتحدة لضمان حق لبنان في مياهه الإقليمية.

و اضاف البيان مع التحركات الأميركية المشبوهة التي ابتدأت بتلزيم شركة هاليبرتون الأميركية التنقيب في حقل كاريش أو لجهة القرار الأخير للإدارة الأميركية بتعيين المستشار السابق للرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، والذي خدم في جيش العدو الصهيوني، مما يعني أنه سيقاتل حتى النهاية لغصبنا حقوقنا، يجب أن نكون على حذر وأن تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات الضرورية لحماية أرضنا ومياهنا وسماءنا ونفطنا.

و حيا تجمع العلماء المقاومة الإسلامية على إنجازها الضخم بإسقاط المسيرة الصهيونية في منطقة وادي مريمين في جنوب لبنان ، والذي أثبت أنها العين الساهرة على حماية الوطن وأنها ضرورة للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقلاله ضمن الثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة.

و أشار التجمع الى انه مرة أخرى، تثبت المقاومة الإسلامية أنها على قدر المسؤولية وأنها تطور قدراتها الدفاعية لحماية لبنان من الاعتداءات الصهيونية، وقد أبدعت أخيرا بإسقاط المسرة الصهيونية أمس في منطقة وادي مريمين جنوب لبنان في المكان نفسه الذي أسقطت فيه في حرب تموز الحوامة الصهيونية والتي سرعت في اتخاذ الكيان الصهيوني قرار إيقاف الحرب بهزيمة نكراء.

واستنكر اعدام العدو الصهيوني الشهيد محمد عمار والذي يعتبر تعديا واضحا على حقوق الإنسان، وقيام هذا العدو باحتجاز أكثر من 500 مواطن فلسطيني معظمهم من نابلس في منطقة باب العامود في القدس المحتلة واستمرارها بحصار جنين والاعتداء على أهلها.

ودعا التجمع الى انتفاضة شعبية عارمة ولمقاومة مسلحة في كامل الضفة الغربية لفرض واقع جديد يمنع الكيان الصهيوني من التمادي في اعتداءاته.

واستنكر كذلك استقبال نظام البحرين وزير خارجية العدو الصهيوني يائير لابيد لافتتاح سفارة للكيان الصهيوني في المنامة رغما عن رأي غالبية الشعب البحريني الذي يرفض هذا الاعتراف. ويتوجه التجمع بالتحية لجموع الشعب التي خرجت استنكارا لهذا الموقف وهذه الزيارة والتي عبرت عن حقيقة موقف الشعب الرافض للكيان الصهيوني والمؤيد والداعم للقضية الفلسطينية.