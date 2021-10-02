جورجيا تنفي استدعاء سفيرها في أوكرانيا بسبب اعتقال ساكاشفيلي

العالم- أوروبا

ويحمل الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الجنسية الأوكرانية (مكتسبة) بالإضافة إلى جنسيته الأصلية الجورجية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الجورجية: "لم يتم استدعاء السفير الجورجي في أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "سيتم في السفارة لقاء مع الدبلوماسي سيتم خلاله تبادل الآراء في واقع احتجاز المواطن الأوكراني ميخائيل ساكاشفيلي وفقا للقواعد الموجودة".

وأفاد رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي غاريباشفيلي، مساء أمس الجمعة، أن سلطات جورجيا احتجزت الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، بعد وصوله إلى البلاد.

وكان ساكاشفيلي قد أدين في جورجيا بتورطه في قضيتي اغتيال صاحب البنك ساندرو غيرغفلياني وضرب النائب فاليري غيلاشفيلي. وفي القضية الأولى حكم عليه بالسجن 3 سنوات وفي القضية الثانية بالسجن 6 سنوات. وإضافة إلى ذلك يتهم ساكاشفيلي بتورطه في تفكيك مظاهرة الاحتجاج في 7 نوفمبر عام 2007 وأعمال العنف في قناة "إيميدي" وكذلك إهدار الأموال من ميزانية الدولة.

في السياق، أعلنت الحقوقية الجورجية، نينو لومجاريا، أن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، أعلن إضرابا عن الطعام، وذلك بعد عدة ساعات من اعتقاله بعد وصوله إلى الأراضي الجورجية.

وقالت بعد لقائها ساكاشفيلي في السجن: "إنه يعلن إضرابا عن الطعام، إذ أنه لا يوافق على الاتهامات الموجهة إليه ويعتبر نفسه معتقلا سياسيا".