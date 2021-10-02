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دراسة: استخدام فيتامين (أ) لعلاج فقدان حاسة الشم المرتبط بكورونا

دراسة: استخدام فيتامين (أ) لعلاج فقدان حاسة الشم المرتبط بكورونا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

تبحث دراسة جديدة فيما إذا كان فيتامين (أ) يمكن أن يساعد في علاج أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا.

العالم - منوعات

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن جامعة إيست أنجليا في إنجلترا القول في بيان إن تجربة أبوللو التي تستمر 12 أسبوعاً سوف تسعى لعلاج الأشخاص الذين عانوا من فقدان حاسة الشم أو حدوث تغير بها نتيجة للعدوى الفيروسية عبر استخدام قطرات أنف تحتوي على الفيتامين.

وقالت الجامعة إن بحثاً من ألمانيا أظهر الفوائد المحتملة للفيتامين، وإن فريقها «سوف يستكشف كيف يعمل هذا العلاج للمساعدة في إصلاح أنسجة الأنف المتضررة من الفيروسات».

ويأمل الباحثون في أن الدراسة «يمكن أن تساعد يوماً ما في تحسين حياة الملايين حول العالم الذين يعانون من فقدان حاسة الشم، من خلال إعادة حاستهم الخامسة».

ويأتي ذلك بعد أن نصحت دراسة أجرتها مجموعة دولية من خبراء معنيين بحاسة الشم، والتي نُشرت في مجلة «المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف» في أبريل، بعدم استخدام المنشطات لعلاج فقدان الرائحة واقترحت بدلاً من ذلك «التدريب على الشم».

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دراسة: استخدام فيتامين (أ) لعلاج فقدان حاسة الشم المرتبط بكورونا

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