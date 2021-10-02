شاهد.. انجاز جديد لنظام الدفاع الجوي للجيش الايراني

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هو الجديد في الانتاج للصناعات الدفاعية الايرانية، حيث دشنت قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني مشاريع تم انتاجها على يد الباحثين المحليين/ أولها مشروع "شمس" لتصميم وتصنيع منصات شبيهة بالمنظومة البعيدة المدى الإستراتيجية، ويستخدم في التخطيط السريع للعمليات الخاطفة من خلال اعتماد التقنيات والأجهزة المتطورة، وتصميم سيناريوهات قتالية على اساس الموقع الجغرافي للبلاد، والتعرف على العاملين في السيناريوهات المحتملة وفق نظام تحديد الأخطار التي تهدد المنطقة، كما أنه يتمتع بنظام تقييم عمل النظام الآلي عبر البرمجيات.



وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد: "نحن ندشن العديد من المنجزات بين فترة وأخرى لكننا نخفيها، ونعلن عن القليل منها لاستخدامها أمام العدو اذا وجب الامر، واذا قلنا إن دفاعنا الجوي هو الاول في المنطقة هو بسبب هذه المعدات والامكانيات. وإن منظومة شمس الايرانية التصميم والصنع، صممت بشكل لتكون مناسبة للتصدي للمنظومات البعيدة المدى، بحيث يمكن تصميم وتطبيق مختلف السيناريوهات القتالية الحديثة عبر استخدامها".



أما المشروع الثاني هو منظومة "هرمز" لتصميم وتصنيع رادار تكتيكي متوسط المدى، ويستطيع رصد الأهداف الجوية، وتحديد سرعتها ومسافتها بدقة فائقة، وينقل المعلومات بشكل سريع ودقيق لمركز قيادة الدفاع الجوي الصاروخية.



وأضاف العميد عليرضا صباحي فرد: "منظومة رادار هرمز لها ميزات عديدة، أهمها الرقي بمستوى القوة القتالية، والدقة العالية في تحديد اتجاه وارتفاع الهدف، والرقي بمستوى إمكانية تفكيك الأهداف، وسرعة كشف الأهداف بالنسبة للرادارات الاخرى".



هذا وبحسب القادة فان الدفاع الجوي يتقدم بسرعة وقوة كبيرتين بعد تاسيسه كقوة مستقلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة بالاعتماد على الجامعات والشركات المعرفية والصناعات الدفاعية التي تدعم قوة الدفاع الجوي لتحقيق هذه الإنجازات.

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