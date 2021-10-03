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إطلاق أكثر من 3 آلاف رصاصة..

كاد أن يقتل أحد الجيران في"عرس" بالأردن!

كاد أن يقتل أحد الجيران في
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

شهد حفل زفاف في الأردن إطلاق أكثر من 3 آلاف رصاصة ابتهاجاً بالفرح، في عادة سيئة منتشرة في بلاد الشام وعدد من الدول العربية، بينما نجا أحد الجيران بأعجوبة.

العالم - منوعات

وقال موقع "سرايا"الإخباري الأردني إن أحد جيران الحفل ويدعى محمد شهابات، نجا بأعجوبة من رصاصة استقرت بجانبه خلال جلوسه وأسرته في فناء منزله.

ونقل الموقع عن شهابات: أنه لولا العناية الإلهية لوقعت كارثة، حيث وأثناء جلوسه مع أسرته في فناء المنزل، سمع صوت إطلاق عيارات نارية كثيفة خلال حفل زفاف في إحدى مناطق مرج الحمام، من ضواحي العاصمة عمان، وبعد ذلك الصوت بدقائق استقرت رصاصة في مكان بينه وبين أبنائه.

وقدر شهابات عدد الرصاصات التي أطلقت خلال الحفل بنحو 3 آلاف رصاصة، لكثافة إطلاق العيارات النارية والتي استمرت لنحو نصف ساعة دون انقطاع.

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