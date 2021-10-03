الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يدخل على خط النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي

بايدن يدخل على خط النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن مبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، عاموس هوكستين، سيكون الوسيط الجديد بين لبنان و"إسرائيل"، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والنزاع على حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقيّ البحر المتوسط.

العالم - لبنان

ويعدّ عاموس هوكستين، بحسب "أكسيوس"، أحد "أقرب المقربين" من الرئيس بايدن، وقد عمل معه لسنوات عديدة. ويشير هذا التعيين إلى أنّ حلّ النزاع الحدودي يمثل أولوية لإدارة الرئيس.

ويحلّ هوكستين محل الوسيط الأميركي السفير جون ديروشر، الذي عُيِّن وسيطاً للولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. وعُيِّن ديروشر قائماً بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في قطر.

وأكدت مصادر "أكسيوس" أن هوكستين سيستأنف دوره كوسيط أميركي لمفاوضات الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، التي أجراها خلال إدارة أوباما.

ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الخارجية، أن هوكستين "يتطلع إلى البناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي".

ومن المتوقع أن يصل هوكستين في أول زيارة له للبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وكانت المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أول مفاوضات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين منذ 30 عاماً، لكنها توقفت بعد عدة جولات.

روابط ذات صلة

لبنان الرسمي يتداول للدفع باتجاه استئناف مفاوضات الترسيم غير المباشرة

تطورات خطيرة في ملف ترسيم الحدود.. ما الذي يجب أن يفعله لبنان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة صادمة.. 'الابن العاق' قتل أمه شنقا لــسبب غريب جدا!

كويا الشمالية: مجلس الأمن يطبق معايير مزدوجة إزاء الأنشطة النووية

بدء تسوية اوضاع المسلحين بمدينة جاسم شمالي درعا

واردات ايران من لقاحات كورونا تلامس 80 مليون جرعة

مقتل إعلامي بهجوم لمسلحين مجهولين في أفغانستان

إستنفار في سلطنة عمان إثر وصول إعصار شاهين اليها