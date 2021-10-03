بايدن يدخل على خط النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الاسرائيلي

العالم - لبنان

ويعدّ عاموس هوكستين، بحسب "أكسيوس"، أحد "أقرب المقربين" من الرئيس بايدن، وقد عمل معه لسنوات عديدة. ويشير هذا التعيين إلى أنّ حلّ النزاع الحدودي يمثل أولوية لإدارة الرئيس.

ويحلّ هوكستين محل الوسيط الأميركي السفير جون ديروشر، الذي عُيِّن وسيطاً للولايات المتحدة خلال إدارة ترامب. وعُيِّن ديروشر قائماً بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في قطر.

وأكدت مصادر "أكسيوس" أن هوكستين سيستأنف دوره كوسيط أميركي لمفاوضات الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، التي أجراها خلال إدارة أوباما.

ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الخارجية، أن هوكستين "يتطلع إلى البناء على العمل القوي الذي قام به السفير جون ديروشر خلال العام الماضي".

ومن المتوقع أن يصل هوكستين في أول زيارة له للبنان وإسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وكانت المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أول مفاوضات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين منذ 30 عاماً، لكنها توقفت بعد عدة جولات.