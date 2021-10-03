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المبعوث الأممي يدعو لاستمرار تعاون إيران في مسار حل أزمة اليمن

المبعوث الأممي يدعو لاستمرار تعاون إيران في مسار حل أزمة اليمن
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

دعا المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اليمن هانس غروندبرغ إلى استمرار تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسار حل أزمة اليمن.

العالم - إيران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في شؤون اليمن هانس غروندبرغ في سياق مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية لحل وتسوية أزمة اليمن.

وفي هذا الاتصال الهاتفي تباحث الجانبان حول التطورات المتعلقة برفع الحصار ومسيرة السلام في اليمن، حيث أكد كبير مساعدي الخارجية الإيرانية استمرار الدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف الوصول إلى السلام العادل عن طريق الحل السياسي.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في شؤون اليمن إلى ماضي الجهود البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسار حل أزمة اليمن، ودعا إلى استمرار هذا التعاون، شارحا جهوده الأخيرة في سياق المضي بعملية السلام في اليمن في إطار منظمة الأمم المتحدة.

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