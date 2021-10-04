جورجيا: ساكاشفيلي لن يعود إلى أوكرانيا قبل تنفيذ عقوبة سجنه

العالم-اوروبا



وفي تصريحات لقناة "إيميدي" التلفزيونية يوم الأحد، نفى غاريباشفيلي إمكانية أن يعود ساكاشفيلي الذي تولى رئاسة جورجيا في الفترة من 2004 حتى 2014، قبل انتقاله إلى أوكرانيا وحصوله على جنسيتها.

وقال رئيس الحكومة الجورجية: "نتحدث عن شخص كان رئيسا على مدار تسع سنوات. إنها كارثة وإساءة أن يتخلى شخص ما عن جنسية بلادنا طوعا.. إذا كان يريد أن يعود إلى أوكرانيا فسوف يستطيع فعل ذلك فقط بعد أن ينفذ عقوبة سجنه تنفيذا تاما.. وبعدها فليذهب أينما يشاء".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزم كييف بذل قصارى جهدها لإعادة ساكاشفيلي، المحتجز في جورجيا من قبل أجهزة أمنها الجمعة الماضي، إلى أوكرانيا.

ويواجه ساكاشفيلي الذي قاد "ثورة الورود" في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم في إطارها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار اثنتين منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا حيث تولى حتى 2016 عدة مناصب حكومية، بمجرد عبوره الحدود.