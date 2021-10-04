شاهد.. شاهين، يبلع عمان

العالم - عمان

المشاهد في منطقة بوشر بولاية الغبرة تظهر السيارات الغارقة في مياه الفيضانات التي خلّفها الاعصار، ويحاول المواطنون إنقاذ انفسهم في الغرق، فيما تظهر مشاهد أخرى المياه تجتاح المنازل والمحلات التجارية.

وكالة الأنباء العمانية اعلنتْ أنّ الإعصار المداري دخل ايضا المناطق بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية في أغلب مناطق محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

هيئة الدفاع المدني والإسعاف اكدت في بيان لها انقاذ عدد من الأشخاص جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم في ولاية مطرح شمال شرقي السلطنة.

السلطات ذكرت أنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثتين من تحت أنقاض جبل انهار على سكن للعمال في منطقة الرسيل الصناعية في العاصمة مسقط، ووقع الانهيار جراء غزارة الأمطار التي تصاحب الإعصار، وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان قد فقد في أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المداري في ولاية العامرات.

لجنة الطوارئ الوطنية قالتْ إنّ التيار الكهربائي سينقطع في القرم شرقي العاصمة لتجنب الحوادث، مشيرة الى أنّ السلطات استطاعتْ إيواء أكثر من الفين وسبعمئة شخص في ملاجئ الطوارئ، واوضحتْ أنّ الطرق في العاصمة مسقط ستفتح فقط أمام المركبات في رحلات الطوارئ والمساعدات الإنسانية حتى انتهاء العاصفة.

وضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى التقليل من الخسائر، تقرر إغلاق بعض المؤسسات الصحية في محافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة الى يوم الثلاثاء القادم.

وأعلنتْ سلطة المطارات تأجيل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر، وذلك جراء التأثير المباشر للأجواء المناخية على سير العمليات في المطار.

وامتدت تأثيرات إعصار شاهين إلى بعض جيران السلطنة، فقدت اعلنت منظمة إدارة الطوارئ الإيرانية إن الإعصار ضرب تسع محافظات بإقليم سيستان وبلوشستان، جنوب غربي البلاد ما ادى الى فقدان عدد من الصيادين وانقاذ اخرين.