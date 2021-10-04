وزير الخارجية يستقبل نظيره الارميني في طهران

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان قبل ظهر اليوم الاثنين إلى طهران في إطار زيارة عمل للقاء مع مسؤولي بلادنا واجتمع بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحسب ما أعلنه مسؤولو وزارة الخارجية،المحادثات والمشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية ، على جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى إيران.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي عقده الیوم الإثنين ردا على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الأرميني لطهران، انه تمت برمجتها مسبقًا و تجری في اطار العلاقات الثنائية ، وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات من السياسية والاقتصادية والثقافية.

واضاف ان طهران لها علاقات جيدة مع كل من باكو ويريفان وعلاقاتها مع دولة ليست ضد دولة أخرى و ان سياسة إيران الخارجية مبنية على رؤية شاملة.