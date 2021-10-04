ناشط بحريني يكشف سر اهمية توقيت دعوة الشيخ عيسى قاسم

العالم - خاص العالم

واعتبر فاضل عباس في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان دعوة الشيخ عيسى قاسم هي تاكيد على هذه المطالب، ومن جانب اخر فهي محاولة لرص الصفوف التي ازدادت في الاونة الاخيرة مع خطوات النظام البحريني باتجاه التطبيع، اذ ارتكب النظام حماقة كبيرة عن طريق التطبيع حيث تكبد خسائر كبيرة اكثر من الربح السياسي الذي كان يعتقد انه سيحصل عليه.

واضاف عباس ان محاولة النظام ايهام الراي العام ان هناك وهن في المعارضة هو امر غير صحيح اطلاقا ، مشيرا الى ان دعوة الشيخ عيسى قاسم كانت باتجاه التنسيق وباتجاه ان يكون هناك مطالب موحدة منطقية قابل للعمل عليها في الداخل.

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