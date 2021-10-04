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ناشط بحريني يكشف سر اهمية توقيت دعوة الشيخ عيسى قاسم

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الناشط السياسي فاضل عباس ان دعوة عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم اتت في الوقت المناسب حيث ان هناك محاولة من قبل النظام البحريني لحرف البوصلة ولايجاد انشقاقات داخل الحراك الشعبي وابراز اصوات مناوئة لمطالب الشعب التي كانت في 14 فبراير 2011.

العالم - خاص العالم

واعتبر فاضل عباس في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (حديث البحرين) ان دعوة الشيخ عيسى قاسم هي تاكيد على هذه المطالب، ومن جانب اخر فهي محاولة لرص الصفوف التي ازدادت في الاونة الاخيرة مع خطوات النظام البحريني باتجاه التطبيع، اذ ارتكب النظام حماقة كبيرة عن طريق التطبيع حيث تكبد خسائر كبيرة اكثر من الربح السياسي الذي كان يعتقد انه سيحصل عليه.

واضاف عباس ان محاولة النظام ايهام الراي العام ان هناك وهن في المعارضة هو امر غير صحيح اطلاقا ، مشيرا الى ان دعوة الشيخ عيسى قاسم كانت باتجاه التنسيق وباتجاه ان يكون هناك مطالب موحدة منطقية قابل للعمل عليها في الداخل.

المزيد بالفيديو المرفق..

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