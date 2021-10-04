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دياب: احتفظ بحقي في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعتي

دياب: احتفظ بحقي في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعتي
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب ردا على "وثائق باندروا" إنه شارك في تأسيس شركة إي فيوتشر تك في ٢٠١٥ لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته، مضيفا أنه يحتفظ بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته.

العالم ـ لبنان

أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق ​حسان دياب​، الى أن "بعض وسائل الإعلام أوردت نقلاً عن ما يسمّى "وثائق باندورا" أن دياب تولى إدارة شركة eFuturetech Services Ltd وأنه يحمل 17 سهماً من ملكيتها".

وأوضح في بيان أن "الواقع أن دياب شارك في تأسيس الشركة المذكورة في العام 2015 لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته منها وتنازل عن أسهمه فيها في العام 2019".

واستغرب المكتب "الضجة المفتعلة والمشبوهة حول مساهمة في شركة لم تعمل. فهل تأسيس هذه الشركة مخالف للقانون؟ وما هي الغاية من محاولة تزوير الحقائق؟".

وأكد المكتب أن دياب "يحتفظ بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته".

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دياب: احتفظ بحقي في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعتي