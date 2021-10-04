مستوطنون يشعلون النيران في أراضي المواطنين في بورين

العالم ـ فلسطين

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن المستوطنين أضرموا النار في أراض تابعة للمواطن نمر عيسى جنوب بورين ولاذوا بالفرار.

وأكد دغلس، أن عملية إضرام النار في بورين هي ثالث اعتداء يُسجل من قبل المستوطنين خلال ال48 ساعة الماضية، مؤكدا أن عمليتي تقطيع لأشجار الزيتون المثمرة سُجلت في بورين من قبل المستوطنين مع اقتراب موعد قطف ثمار الزيتون.

وأمس، قطعت مجموعة من المستوطنين عشرات أشجار الزيتون المثمرة في البلدة، للمواطنين أكرم إبراهيم عمران وتمام عيد.

وذكر أهالي البلدة أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، تتكرر في هذه الآونة بهدف ضرب الموسم، الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين، وصمودهم على أراضيهم.

وتتعرض بورين كما غيرها من قرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القاطنين بمستوطنتي "براخا ويتسهار" المقامة على أراضي القرية.

وتتمثل اعتداءات المستوطنين على القرية، بحرق المحاصيل الزراعية، ومحاولة حرق البيوت والمدرسة والمسجد، وتكسير أشجار الزيتون، وتخريب السيارات.

وتنطلق من "يتسهار" أكثر الهجمات عنفاً بحق المواطنين في قرى نابلس، وشكّلت المستوطنة حاضنة لما يعرف بـ"فتيان التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم منها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات.

والليلة الماضية، سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة سلفيت.

وأفاد المواطن خليل الطقطق أن أحد المواطنين تمكن من الدخول إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، وفوجئ بقيام المستوطنين بسرقة ثمار ما يزيد على 26 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 51 دونما، في منطقة "واد عبد الرحمن".

وتزداد انتهاكات المستوطنين بحق المزارعين الفلسطينيين في موسم الزيتون، في حين تمنع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول لأراضيهم الواقع خلف الجدار إلا بتصريح أمني صادر عن جيش الاحتلال، وفي أيام معدودة طوال السنة.