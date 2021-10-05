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اقامة مراسم العزاء بوفاة الرسول الاعظم (ص) بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم العزاء بوفاة الرسول الاعظم (ص) بحضور قائد الثورة
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

اقيمت صباح اليوم الثلاثاء في حسينية الامام الخميني (رض) مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله) وحفيده الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

العالم - ايران

يتبع...

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